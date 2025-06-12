عاجل .. انقطاع كامل للإنترنت في قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة، الأمم المتحدة، أن هناك انقطاعا كاملا للإنترنت في قطاع غزة، وأن شبكات الهاتف المحمول لا تعمل تقريبا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس بأن 8 مواطنين استشهدوا في قطاع غزة وجرح آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مراكز المساعدات بمدينة رفح جنوب القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 8 فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال وهم: يحيى إبراهيم محمد الحبيبي، وصالح أشرف حمدان أبو طعيمة، ومحمد مروان سالم محارب، ومؤيد عماد الدين صلاح السرسك، ومحمد أنور حمد النحال، ومحمد ناهض علي دبابش، ومحمد صالح مرزوق المدني، ورجب صبري رجب أبو سلطان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55,207، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 127,821، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.