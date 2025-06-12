سفير روسيا بالقاهرة: نسعى مع مصر لتعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال سفير روسيا الاتحادية في مصر جيورجي بوريسينكو إن روسيا ومصر تسعيان معا لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

جاء ذلك في كلمته بمناسبة العيد الوطني لروسيا الاتحادية في 12 يونيو 2025 إن عرض فرقة الباليه الوطنية الروسية "كوستروما"، وهي فرقة رقص شهيرة عالميا تجمع بشكل مذهل بين مهارات الباليه الكلاسيكي والتقاليد الشعبية من مختلف أنحاء روسيا، تقدم عرضا رقصيا فريدا فى الاوبرا يروي تأريخ بلدنا ويُظهر تنوعها الثقافي.

وأشار السفير إلي إن هذا العرض جزء من المشروع الثقافي والتعليمي الدولي "افتتاحية رقص العالمي"، الذي تم إطلاقه في أكتوبر ٢٠٢٤ خلال إجراء قمة مجموعة البريكس في مدينة قازان الروسية، بمشاركة الرئيسين الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

وأكد السفير على أن روسيا سعيدة للغاية بالتطور الناجح للعلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلي إن معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي، التي وقعها الرئيسان فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، والعضوية المشتركة المذكورة في مجموعة البريكس، التي ستحدد شكل نظام العالمي متعددة الأقطاب في المستقبل، تدل على التفاهم والثقة المتبادلة بيننا.

وأكد أن روسيا ومصر يسعيان معا لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، قائلا:" نتفق في وجهة النظر تجاه الأحداث المأساوية في فلسطين، ونبذل جهودنا لضمان حصول شعبها، الذي تحاول قوات الاحتلال تهجيره من وطنه، على دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح سفير روسيا بالقاهرة أنه يتم توسيع التعاون الروسي المصري في مجال الاقتصاد حيث تجاوز التبادل التجاري الثنائي في العام الماضي على ٩ مليار دولار، وتزود روسيا مصر بالقمح وتقوم ببناء المحطة النووية.

وأكد سفير روسيا بالقاهرة أن عمق العلاقات الثنائية تعكس بشكل واضح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي روسيا في ٩ مايو بالدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين – رئيس روسيا الاتحادية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى ال٨٠ للنصر على النازية الألمانية.

وفى ذات السياق استضافت دار الأوبرا المصرية حفل استقبال بمناسبة عيد روسيا الوطني تضمن عرضا مشتركا لفرقة "كوستروما" للباليه الوطنية الروسية وفرقة "رضا" للفنون الشعبية المصرية مخصصا لتقاليد الرقص الشعبي لبلدينا.

وحضر الحفل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الطيار سامح الحفنى، وزير الطيران المدني، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وموظفو وزارة الخارجية المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ودبلوماسيون أجانب وممثلون عن الأوساط العامة والسياسية والعلمية والصحفيون.