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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة روسيا

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شارك، مساء اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الاحتفال الذي أقامته سفارة روسيا بالقاهرة بدار الأوبرا المصرية بمناسبة العيد الوطني لدولة روسيا، وذلك بحضور جورجي بوريسينكو Georgiy Borisenko سفير دولة روسيا لدى مصر.

وزير السياحة والآثار 

وقد شارك في حضور الاحتفال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى.

وبهذه المناسبة، حرص السيد شريف فتحي على تقديم التهنئة للجانب الروسي قيادة وشعباً، متمنياً لهم مزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين مصر وروسيا في مختلف المجالات ولاسيما مجال السياحة، مؤكداً على الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين.

ومن جانبه، استهل السيد سفير روسيا لدى مصر، الاحتفال بإلقاء كلمة، أعرب خلالها عن تقدير بلاده للتطور الناجح في العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، لافتاً إلى معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي التي وقعها الرئيسان المصري والروسي السيد عبد الفتاح السيسي والسيد فلاديمير بوتين والعضوية المشتركة في مجموعة البريكس.

وأشار السيد السفير إلى آوجه التعاون المختلفة بين البلدين في مجالات عدة، مشيراً إلى أن هناك ملايين من السائحين الروس يحرصون على زيارة مصر والاستمتاع بالمنتجعات السياحية على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك الآثار المصرية في وادي النيل.

وقد شهد الاحتفال عرض لفرقة الباليه الوطنية الروسية "كوستروما" وهي فرقة رقص شهيرة عالمياً تجمع بين مهارات الباليه الكلاسيكي والتقاليد الشعبية من مختلف أنحاء روسيا، بجانب عرض آخر للفلكلور المصري من عروض فرقة رضا للفنون الشعبية.

وزير السياحة والآثار سياحة روسيا مصر السياحة والآثار

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