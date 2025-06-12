وفقًا لوزرارة الدفاع الروسية، تكبدت أوكرانيا خسائر بشرية تُقدر بما يصل إلى 1380 جندي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية.

وبحسب وكالة الأخبار الروسية الرسمية "تاس"، أوضحت أن هذه الخسائر جاءت نتيجة عمليات هجومية قامت بها الوحدات الروسية على مختلف الجبهات، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية فقدت عددًا كبيرًا من الأليات والمعدات العسكرية، من بينها دبابات، وناقلات جنود، ومركبات، ومدافع ميدانية.

الجبهة الشمالية

ذكرت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت حتى 155 جنديًا في هذه الجبهة، حيث تم استهداف وحدات من ألوية مدرعة ومشاة ميكانيكية، مدمرة ثلاث ألوية ميكانيكية، واثنان من لواء إنزال جوي، بالإضافة إلى فوج اقتحام وأربعة ألوية من قوات الدفاع الإقليمي بالقرب من أربع بلدات في منطقة سومي.

وتم تدمير دبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبتان آليتان، وعشرة أنظمة مدفعية ميدانية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومنظومتين للحرب الإلكترونية.

الجبهة الغربية

في هذه الجبهة، تجاوز عدد القتلى الأوكرانيين 240 جنديًا، حيث تحركت مجموعة المعارك الغربية إلى مواقع أكثر أهمية من الناحية التكتيكية.

ووجهت ضربات إلى قوات لواءين ميكانيكيين أوكرانيين، ولواء هجومي، ولواء دفاع إقليمي، وذلك قرب كوبيانسك وموسكوفسكا في منطقة خاركوف، وقرب كاربوفكا ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأسفرت الضربات عن تدمير دبابتين، و12 مركبة، وستة أنظمة مدفعية، بالإضافة إلى القضاء على أربع منظومات حرب إلكترونية وخمسة مستودعات ذخيرة.

الجبهة الجنوبية

قامت مجموعة المعارك الجنوبية بتحسين موقعها التكتيكي، حيث لحقت بالقوات الأوكرانية أكثر من 190 قتيلًا واستهدفت قوات ومعدات ثلاث ألوية ميكانيكية أوكرانية، ولواء مشاة آلي، ولواء إنزال جوي، ولواء دفاع إقليمي، بالإضافة إلى لواء "آزوف" التابع للحرس الوطني، وذلك في ثمان مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأسفرت الضربات عن تدمير مركبتين، ومدفع ميداني، ومنظومة حرب إلكترونية، ومستودعين للذخيرة.

الجبهة الوسطي

أما في الجبهة الوسطى، فقد بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 500 جندي، واستهداف قوات تابعة للواء ميكانيكي ثقيل أوكراني، وأربعة ألوية مشاة ميكانيكية، ولواء اقتحام جبلي، ولواء إنزال جوي، ولواء ييغر، ولواء طائرات مسيرة، ولواء من الحرس الوطني، وذلك قرب ثمان مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقرب نوفوبودغورودنويه في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وأسفرت الضربات عن تدمير خمس مركبات قتال مدرعة، من بينها مركبة أمريكية الصنع من طراز M113، بالإضافة إلى أربع مركبات نقل، وستة أنظمة مدفعية.

الجبهة الشرقية

في الشرق، قُتل حتى 205 جنديًا أوكرانيًا، وواصلت الوحدات التقدم داخل الدفاعات الأوكرانية، حيث استهدفت قوات ومعدات لواءين ميكانيكيين أوكرانيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء دفاع إقليمي، وذلك في ثلاث مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي منطقة غوليابولي التابعة لإقليم زابوريجيا.

وأسفرت الضربات عن تدمير ثلاث مركبات قتال مدرعة، وخمس مركبات آلية، وأربعة أنظمة مدفعية، ومنظومة حرب إلكترونية تابعة للقوات الأوكرانية.

جبهة “دنبر”

وفي جبهة دنيبر، قُتل ما يصل إلى 90 جنديًا أوكرانيًا، وتم تدمير لواء ميكانيكي أوكراني، ولواءين من خفر السواحل، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من خمس مناطق بمنطقة خيرسون. وأسفر القصف عن تدمير 11 مركبة، وثلاثة أنظمة مدفعية، ومنظومتين للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة، ورادار مضاد للمدفعية من طراز "RADA RPS-42" إسرائيلي الصنع.