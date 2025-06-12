وزير الخارجية الأوكراني: حان وقت دبلوماسية الضغط على روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا خلال اجتماع اوروبي أمني في روما اليوم الخميس بإنه حان الوقت لاستخدام دبلوماسية الضغط على الدولة الروسية لإن دبلوماسية التهدئة لا تفيد.

وأضاف سيبيجا بإن الدولة الأوكرانية تُريد عقد اتفاق سلام مع الدولة الروسية خلال هذا العام.

جولتين من المفاوضات تؤدي إلى تبادل الأسرى

وانعقدت جولتين من مفاوضات السلام بين البلدين في تركيا،والتي أسفرت عن تبادل الأسرى بين الطرفين،ولا يزال الحديث جاري عن جولة مفاوضات ثالثة من أجل عقد اتفاق شامل.

الرئيس الأمريكي يوقع استمرار الحرب عقب الضربة الأوكرانية

وتوقع الرئيس الأمريكي ترامب بإن تستمر الحرب لفترة من الوقت بين الطرفين حتى يستعدوا للجلوس،والحديث من جديد،وجاء تعليق الرئيس الأمريكي عقب قيام أوكرانيا بتنفيذ ضربة كبيرة بالمسيرات على المطارات الروسية مدمرة القاذفات النووية الروسية من طراز تابلوف95 وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بإن الانتقام الروسي قادم.

وبالأمس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإن الثالوث النووي الروسي هو من يحقق التوازن بين القوى الدولية مع وضع استراتيجية زيادة التسليح النووي خلال السنوات القادمة.