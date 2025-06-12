وزير الخارجية الأمريكي يهنئ روسيا بعيدها الوطني

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركور روبيو اليوم الخميس روسيا بعيدها الوطني لأول مرة منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وكتب وزير الخارجية الأمريكية على الصفحة الرسمية للخارجية الأمريكية بإنه يتمنى مستقبل مشرق للشعب الروسي مؤكدا على إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق الشعب الروسي تطلعاته.

وثمن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خطوة الدبلوماسية الأمريكية الجديدة التي تتحرك في ضوء تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،والذي دعا من قبل إلى خفض التوتر العسكري بين روسيا وأوكرانيا لإحلال السلام،ومنع إندلاع الحرب العالمية الثالثة.

واتخذت الإدارة الأمريكية الحالية خطوة حقيقية لمنع تطورات الحرب الروسية الأوكرانية،وقررت خفض دعمها المالي لأوكرانيا بشكل كبير.