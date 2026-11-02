مرفأ بيروت يسجل رقما قياسيا تاريخيا بتداول 2072 حاوية مبردة خلال يوم واحد

سجل مرفأ بيروت رقما قياسيا جديدا في عملياته التشغيلية، مع تداول 2072 حاوية نمطية مبردة خلال يوم واحد، وهو أعلى رقم يسجل للمرة الأولى في تاريخ المرفأ على صعيد هذا النوع من الحاويات.

وأوضح المرفأ - في بيان - أن هذا الرقم يشكل مؤشرا إلى حجم العمليات التشغيلية التي بات قادرا على التعامل معها، ولا سيما الحاويات المبردة التي تتطلب ظروفا تقنية وتجهيزات خاصة لضمان سلامة البضائع وجودتها.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس مستوى الاستعداد وسرعة الاستجابة والقدرة على مواكبة متطلبات التجار والمصدرين، خصوصا فيما يتعلق بالبضائع التي تحتاج إلى ظروف تشغيلية دقيقة وكفاءة عالية في المناولة والتخزين والنقل.