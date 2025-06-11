الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر رغم العقبات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف ان الحوار مستمر بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا الي ان جولة جديدة من المشاورات ستجري عبر الإدارات الدبلوماسية.

ولفت في بيان له الي ان هناك العديد من "العقبات" في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ومن غير المرجح التعويل على نتائج سريعة لكن العمل التدريجي لبناء الحوار بدأ.

وحول اتفاقيات إسطنبول؛ ذكر أن روسيا مستعدة دائمًا للوفاء بالالتزامات التي قطعتها

وشدد علي أن روسيا ستكون مستعدة في حال الضرورة لتقديم خدمات إزالة فائض الوقود النووي من إيران.

وحول إمكانية مشاركة روسيا في حل القضية النووية الإيرانية قال : موسكو تحافظ على اتصالات مستمرة مع طهران.