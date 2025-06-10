المتحدث باسم الكرملين: مقطورات جثث الجنود الأوكرانيين تقف على الحدود لعدة أيام دون تفاهم

تستضيف الدولة التركية على أراضيها مفاوضات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي توسطت بها الولايات المتحدة الأمريكية وتوصل طرفي التفاوض إلى عقد اتفاقية الكل مقابل الكل لتبادل الأسرى،ووقف مؤقت لاطلاق النار لمدة 30 يوميا قد تمهد إلى إنهاء الحرب نهائيا.

وبالأيام القليلة الماضية قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين بإن أوكرانيا تعرقل جهود وقف إطلاق النار،وترفض استلام جثث عسكرييها.

وكانت تشمل الاتفاقية تحقيق تبادل الأسرى بين الطرفين ب1212 جندي ليُعلن من جديد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء بإنه لا يوجد تفاهم مع الجانب الأوكراني لإتمام اتفاق تبادل الأسرى.

مؤكدا بإن مقطورات جثث المقاتلين الأوكرانيين ظلت عدة أيام تقف على الحدود الأوكرانية الروسية دون العبور ورأى العالم ذلك في إتجاه آخر قالت الإدارة الأوكرانية بإنه ستقوم بتفعيل الاتفاق الأسبوع المقبل،واتهمت الجانب الروسي بإنه من يعرقل جهود الهٌدنة.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي بوقت سابق بإن الرئيس الروسي بوتين لا يريد عقد سلام أوكراني.