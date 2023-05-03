ردا على تصعيد الناتو.. بيان عاجل من روسيا بشأن الردع النووي

قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، خلال إفادة للملحقين العسكريين، إن النهج الروسي تجاه الردع النووي هو أسلوب دفاعي بطبيعته.

وأضاف فومين، في بيان، إن “أنشطة روسيا في مجال الردع النووي ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى ضمان حماية سيادة ووحدة أراضي البلاد.. ينبغي اتخاذ خطوات لضمان أمن دولة الاتحاد في روسيا وبيلاروس”.

وأكد أن “هذه الخطوات ستكون ردا على تصعيد الناتو، حيث تم رفض المطالب الروسية بإنهاء تكتيكات الحلف والولايات المتحدة”.

وقيم نائب وزير الدفاع الروسي، الإجراءات الأمريكية لنشر أسلحة نووية في أوروبا، فضلا عن الأنشطة المشتركة مع حلف شمال الأطلسي لإعداد وإجراء مهمات نووية بمشاركة القوات الجوية للدول التي لا تمتلك أسلحة نووية.

ورفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الاطلسي المطالب الروسية بوقف مثل هذه الممارسات وسحب السلاح النووي الامريكي الى الاراضي الوطنية.