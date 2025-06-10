الكرملين : اجتماع موسع لمجلس الأمن الروسي بقيادة بوتين.. في هذا الموعد



اعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اليوم اجتماعا موسعا لمجلس الأمن الروسي.

وذكر الكرملين في بيان له، أن اجتماع مجلس الأمن الروسي مخصص لتحسين سياسة الدولة، في حماية القيم الروحية والأخلاقية.

حول زيارة والد إيلون ماسك إلى موسكو ، فقد أشار الكرملين إلى انفتاح موسكو على مواطني الدول الأخرى، وهذه أفضل طريقة لرؤية روسيا والتعرف عليها.

وأضاف : حاليا لا توجد أسس مشتركة لاتفاقيات مستقبلية مع أوروبا ، ولا نتلقى إشارات من دول القارة.

وبين أنه تجري اتصالات بين روسيا وأوكرانيا بشأن نقل رفات العسكريين.

وختم المتحدث باسم الكرملين ، أن موسكو لديها اتصالات عملية مع واشنطن وفريق الرئيس الأمريكي وفي حال الضرورة تجري اتصالات مباشرة بين بوتين وترامب.