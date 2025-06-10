حقيقة لا جدال فيها.. الكرملين: مستعدون لتسليم جثث الأوكرانيين.. وكييف تماطل

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن روسيا مازالت مستعد لتسليم جثث قتلى الحرب الأوكرانيين وهذا الاستعداد قائم منذ أيام والطرف المعطل هم الأوكرانيون الذين مازالوا يناقشون التفاصيل.

وذكر الكرملين أن الجثث في شاحنات التبريد منذ أيام ومتوقفة بالقرب من الحدود، لكن كييف لم تهتم الأمر بعد .

واتفق الجانبان على إعادة جثث الجنود الذين قُتلوا في الصراع خلال محادثات في إسطنبول في 2 يونيو، التي أسفرت عن اتفاق لتبادل أسرى الحرب، وهي العملية التي بدأت يوم الاثنين.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو "بممارسة الألعايب السياسية والإعلامية القذرة" حول قضية التبادل.

وأعلنت روسيا استعدادها لتسليم جثث أكثر من 6000 جندي أوكراني واستلام أي جثث لجنود روس تتمكن كييف من إعادتها.

لكن مساعد الكرملين، فلاديمير ميدينسكي، صرّح يوم السبت بأن الجانب الروسي وصل إلى نقطة التبادل المتفق عليها ومعه جثث 1212 جنديًا أوكرانيًا قتيلًا، لكنه لم يجد أحدًا من أوكرانيا ليأخذها.

وعند سؤاله عن هذه القضية يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لا تزال مستعدة لإعادة الجثث وتجري محادثات مع كييف بشأن هذا الموضوع، لكنها لا تعرف بعد بالضبط عدد جثث الجنود الروس الذين تستعد أوكرانيا لتسليمهم. وقال بيسكوف: "لا يوجد تفاهم نهائي. يجري التواصل ومقارنة الأرقام. بمجرد التوصل إلى تفاهم نهائي، نأمل أن يتم هذا التبادل". وأضاف: "هناك حقيقة واحدة لا جدال فيها هنا، وهي أننا مستعدون بالفعل على الحدود منذ عدة أيام مع تلك المقطورات التي ذُكرت لنقل الجثث إلى الجانب الأوكراني. هذه حقيقة يراها الجميع ويعرفها".

وبثت وسائل الإعلام الرسمية الروسية صورًا لشاحنات مبردة بيضاء طويلة تحتوي على جثث مغلقة في أكياس بيضاء فردية ومتوقفة بالقرب من الحدود.