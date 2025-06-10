روسيا تعلن عن هجوم جوي على مؤسسات صناعة الطيران والصواريخ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم جوي جماعي بأسلحة عالية الدقة ليلاً على مؤسسات صناعة الطيران والصواريخ والمدرعات وبناء السفن في كييف.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم استهداف نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب.

وأشارت الوزارة الروسية إلي أن الضربة استهدفت نقاط قيادة وانتشار للقوات الأوكرانية وأماكن تجميع الأسلحة وبنية تحتية لمطارات عسكرية وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة.

كما بينت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 258 طائرة مسيرة بينها 103 خارج منطقة العملية العسكرية.