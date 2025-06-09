زيلينسكي: المفاوضات بشأن تبادل الأسرى مع روسيا مستمرة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن زيلينسكي، قال بدأنا مرحلة جديدة من عمليات تبادل الأسرى مع روسيا، وستتم على عدة مراحل خلال الأيام المقبلة.



وأضاف زيلينسكي، أن المرحلة الجديدة من عمليات التبادل مع روسيا تشمل فئات محددة من الأسرى، وأن المرحلة الحالية من التبادل تتضمن إعادة مصابين في حالة حرجة وأسرى من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما.

وأشار إلى أن عملية التبادل تجري وسط ظروف تفاوضية معقدة تتطلب تعاملا دقيقا مع الكثير من التفاصيل الحساسة، وأن المفاوضات بشأن تبادل الأسرى مع روسيا مستمرة بشكل يومي.