روسيا تُسيطر على مناطق جديدة بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس النجاح في التقدم بمواجهة الجيش الأوكراني،وسيطرت القوات الروسية على مناطق جديدة في دونيتسك شرق أوكرانيا،وهما بلدتي بتروفسكوي وأليكسييفكا ولا تزال المواجهات العسكرية المستمرة.

اتفاق تبادل الأسرى بين موسكو وكييف

بين موسكو وكييف بالرغم من التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى بين الجانبين التي بدأت بالإفراج عن الجنود بين الطرفين الباقين على قيد الحياة دون 25 عاما.

واستلمت أوكرانيا 1212 من جثث مقاتليها،واليوم شمل التبادل بين البلدين دفعة جديدة من الأسرى دون الكشف عن عدد المفرج عنهم بين البلدين.

وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 30 يوما

وتتمحور مفاوضات اسطنبول حول وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 30 يوما،وتبادل الأسرى بين الجانبين بينما تتمسك الدولة الروسية بشروطها لتوقيع السلام حول إجراء انتخابات رئاسية أوكرانية وبرلمانية يرحل بها زيلينسكي من الحكم الأوكراني عقب نهاية فترته الرئاسية منذ عام 2024 بينما برر الرئيس الأوكراني بقائه في السُلطة بسبب الحرب مُعلنا الأحكام العرفية،وحول مبادرة الرئيس التركي أردوغان لعقد لقاء يجمع بين بوتين،وزيلينسكي وترامب لتحقيق معاهدة السلام استبعد الكرملين عقد ذلك اللقاء.