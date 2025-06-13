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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: استهداف إيران للقواعد الأمريكية قد يكون جزءًا من رد رمزي لحفظ ماء الوجه

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
أسامة علي

قال الدكتور محمد الهمشري، أستاذ إدارة الأزمات والمخاطر بجامعة القاهرة، أن الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في إيران فجر اليوم لم تكن مفاجئة، بل جاءت نتيجة تخطيط وإعداد مسبق، مشيرًا إلى أن العملية كانت قوية ومؤثرة ووصلت إلى المواقع النووية الإيرانية الحساسة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة صدى البلد، أوضح الهمشري أن الهجوم العسكري الإسرائيلي شمل استهداف عدد من القادة العسكريين الإيرانيين البارزين، مؤكدًا أن هذه الضربة تمثل حلقة ضمن سلسلة عمليات إسرائيلية تهدف إلى تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة.

رد فعل إيراني محدود ضد إسرائيل

وأشار الهمشري إلى أن السيناريو الأقرب يتمثل في رد فعل إيراني محدود ضد إسرائيل، معتبرًا أن صمت طهران السابق رغم تصاعد المؤشرات الخارجية للهجوم يعكس حسابات دقيقة.

وأضاف أن استهداف إيران لقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة قد يكون جزءًا من رد رمزي لحفظ ماء الوجه، دون التورط في تصعيد شامل قد يخرج الأمور عن السيطرة.

إيران أمريكا اخبار التوك شو صدى البلد

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