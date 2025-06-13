خبير: الحرب بين إيران وإسرائيل تساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية عالميا

كشف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، عن مدى تأثير الهجوم الإسرائيلى ضد إيران على الأسواق العالمية.

وأوضح رشاد عبده خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، متوقع أن تشهد الأسواق العالمية موجة ارتفاعات جديدة في أسعار النفط والذهب، نتيجة تصاعد التوتر في المنطقة.

اقتصادات العالم

وتابع: استمرار التصعيد قد ينعكس سلبًا على اقتصادات العالم، ويزيد من الضغوط التضخمية، مؤكدا أهمية اليقظة والتعلم من الدروس الراهنة، وأن إطالة أمد الصراع في المنطقة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية عالميًا، لاسيما في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وعلى رأسها الطاقة والمعادن الثمينة.

ولفت عبده إلى أن الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران فجر اليوم، تم تحت رعاية وموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الضربات تستهدف شل النفوذ الإيراني في المنطقة وتهديد مصالحها الحيوية.

وأكد رشاد عبده أن الهجوم أسفر عن شلّ أذرع إيران العسكرية، كما أن هناك مؤشرات على نية إسرائيل تنفيذ هجمات جديدة تستهدف منشآت نفطية داخل إيران.