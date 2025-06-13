حريق في منطقة خالية من السكان بالدقهلية والمحافظة تطمئن المواطنين

اندلع حريق بكميات من الغاب والهيش بمنطقة خالية داخل مركز إرسال بطره بمركز ومدينة طلخا اندلعت النيران بها دون الوصول إلي المباني.



تم علي الفور ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة إخطار كافة الاجهزة المعنية وذلك لسرعة التوجيه لفرق العمل المشتركة معا الى موقع الحريق وتم علي الفور وصول سيارات الحماية المدنية وجار التعامل مع الحريق وهو في مرحلة التبريد.

وتوضح المؤشرات الأولية عدم وقع خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو وقوع أي إصابات.



وتطمئن محافظة الدقهلية المواطنين ان فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور للسيطرة علي الحريق والتعامل معه من خلال أجهزة الحماية المدنية.

وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي شائعات او تلقي الاخبار والمعلومات من مصادر غير موثوقة.