ليلة صاروخية غير مسبوقة.. إسرائيل تحت وابل من الصواريخ الإيرانية

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، عن تفاصيل ليلة وصفتها بـ«الصعبة» عاشها الإسرائيليون تحت وقع هجمات صاروخية مكثفة مصدرها إيران، استهدفت عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر موجات متتالية من القصف الباليستي الذي استمر حتى ساعات الفجر المتأخرة.



وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم الصاروخي بدأ بثلاث راشقات ضخمة، حملت معها مئات الصواريخ الباليستية.

الجولة الأولى وحدها ضمت نحو 100 صاروخ، تلتها جولة ثانية مماثلة في العدد، فيما جاءت الموجة الثالثة أقل كثافة من حيث عدد الصواريخ لكنها أكثر اتساعًا في نطاق التأثير، بحسب ما أظهرته التطبيقات التابعة للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في جميع أرجاء إسرائيل، من شمالها إلى جنوبها، ما يعكس حجم التهديد وخطورته على جميع المستوطنات والمدن الكبرى، وعلى رأسها تل أبيب.

استمرت الهجمات حتى ساعات الفجر، حيث تم تسجيل موجة رابعة تم اعتراض معظم صواريخها من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، إلا أن بعضها سقط في مناطق مأهولة في تل أبيب، كما حدث في الموجات السابقة.

وتابعت أبو شمسية، أن أقل من ساعة على الموجة الرابعة، شهدت إسرائيل موجة خامسة جديدة، أعادت إطلاق صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، ما دفع الإسرائيليين والمستوطنين إلى الهروب للملاجئ مجددًا، بالرغم من إعلان الجبهة الداخلية في وقت سابق عن انتهاء «الحادثة الأمنية».





