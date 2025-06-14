مي عمر بفستان لافت في أحدث ظهور| شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مي عمر في أحدث ظهور

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة راقية كشفت عن أناقتها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي عمر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونال أحدث لوك لها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.