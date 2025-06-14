رضوى الشربيني تثير ضجة بأحدث إطلالة | شاهد

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة رضوى الشربيني

تألقت رضوى الشربيني في أحدث ظهور بإطلالة من أختيار الإستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم الجزء العلوي من التصميم بالقماش الفضي اللامع أما الجزء السفلي باللون الأسود المصنوع من القماش الشيفون.

قد حمل فستان رضوى الشربيني توقيع مصمم الأزياءANASS KADAMANI ، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت رضوى الشربيني بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.