بوسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور| صور

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش في إحدى فنادق القاهرة مساء يوم الخميس.

إطلالة بوسي في أحدث ظهور

خطفت بوسي الأنظار في الحفل بإطلالة مميزة و ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم باللون البينك المصنوع من القماش اللامع بالكامل.

كشف فستان بوسي عن رشاقتها وقوامها المثالي، توينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات التي زادت من جاذبيتها وأناقتها، انتعلت حذاء ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك أيضا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.