كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

حرصت الفنانة ياسمين صبري ، على مشاركة متابعيها بأحدث الصور والفيديوهات لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت ياسمين صبري ، مرتديه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه تي شيرت باللون الكحلي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري