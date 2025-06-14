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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرق فنية للمرور على لجان الثانوية العامة للتأكد من توافر خدمات مياه الشرب

مصطفى احمد الشيمى
مصطفى احمد الشيمى
آية الجارحي

أصدر المهندس مصطفى احمد الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة تعليمات مشددة لكافة فروع الشبكات التابعة للشركة بضرورة متابعة استدامة خدمات مياه الشرب بجميع المدارس واللجان التى سيقام بها امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ طوال فترة أداء الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وذلك فى إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على استدامة خدمات مياه الشرب بكافة المدارس واللجان طوال فترة امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة حريصة على مشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لمحافظة القاهرة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين فى كافة القطاعات والمجالات .

مياه الشرب امتحانات الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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