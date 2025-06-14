عمرو أديب: إحنا جيل شاف كل حاجة .. ناقص التنين اللى بيطلع نار من بؤه

علق الإعلامى عمرو أديب على الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، والصراعات المستمرة فى المنطقة وحول دول العالم.

وأضاف عمرو أديب خلال تقديم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، قائلا:" عارفين بيبقى فيه واحد على القهوة ماسك لى الشيشية وبيقول أنتوا ما شوفتوش حاجة، لأ أحنا شوفنا كل حاجة".

تنين بيطلع نار

وتابع عمرو أديب قائلا:" احنا الجيل اللى شاف كل حاجة من صراعات وكوارث وأوبئة ، ناقص بس نشوف التنين بيطلع من تحت الأرض ويطلع نار من بؤة، أرجوكم محديش يقول ما شوفتش حاجة".

وكان أكد الإعلامي عمرو أديب، أن خسائر إسرائيل من الحرب مع إيران سوف تكون مهولة، موضحًا أن الصواريخ تصل وتضرب بقوة دون التفرقة بين مدني وحربي.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن الضربات الإيرانية قوية ولها تأثير على تل أبيب بصورة كبيرة.