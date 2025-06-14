عمرو أديب: ترامب يعيش كابوس .. والعالم يضيع بين يديه

قال الإعلامى عمرو أديب إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعيش كابوس فى الوقت الحالى والعالم يضيع على يديه.

وأوضح عمرو أديب خلال تقديم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن دونالد ترامب وعد خلال حملاته الإنتخابية سابقا بإنهاء الحرب بين روسيا وأوركرانيا، وكذا انهاء الصراعات فى الشرق الأوسط.

وأضاف عمرو أديب، كل ما وعد به ترامب حدث عكسه تمام، الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أشدها،والشرق الأوسط يزداد اشتعالا.

دونالد ترامب

وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضربة الإسرائيلية على إيران قد تُساعد جهوده للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.



وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الهجمات تهدد العملية، قال ترامب: "لا أعتقد ذلك ربما العكس ربما سيتفاوضون بجدية الآن"، بحسب تصريحاته لموقع أكسيوس الإخباري.

وكرر الرئيس الأمريكي إشارته إلى أنه لا يزال هناك مجال للتوصل إلى اتفاق مضيفا: “لم أستطع إقناعهم بالتوصل إلى اتفاق خلال 60 يومًا كانوا قريبين، وكان ينبغي عليهم فعل ذلك ربما سيحدث ذلك الآن”.