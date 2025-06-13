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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل تواصل إيران التفاوض بشأن البرنامج النووي ؟.. ترامب يجيب

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضربة الإسرائيلية على إيران قد تُساعد جهوده للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الهجمات تهدد العملية، قال ترامب: "لا أعتقد ذلك ربما العكس ربما سيتفاوضون بجدية الآن"، بحسب تصريحاته لموقع أكسيوس الإخباري.

وكرر الرئيس الأمريكي إشارته إلى أنه لا يزال هناك مجال للتوصل إلى اتفاق مضيفا: "لم أستطع إقناعهم بالتوصل إلى اتفاق خلال 60 يومًا كانوا قريبين، وكان ينبغي عليهم فعل ذلك ربما سيحدث ذلك الآن".

وأفادت أكسيوس أن ترامب رفض الإفصاح عن تفاصيل حول مكالمة محتملة اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

التخطيط لقصف إيران

وفي سياق متصل، صرح نتنياهو بأنه أمر بوضع خطة هجوم في نوفمبر 2024، بعد وقت قصير من القضاء على الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، أحد أقوى وكلاء إيران. 

وأوضح نتنياهو، أنه في ذلك الوقت، توقعت إسرائيل أن تبدأ إيران بتطوير برنامجها النووي بسرعة.

وقال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي إن الهجوم كان من المفترض أن يُنفذ في أبريل، لكن تم تأجيله، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بخططها لمهاجمة إيران. 

وأضاف: "أن واشنطن كانت على علم بالهجوم ماذا سيفعلون الآن؟ أترك الأمر للرئيس ترامب"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

الهجوم الإسرائيلي ضد إيران

يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولين عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين في هجوم كبير على إيران.

وبعد ما بدا أنه موجة أولى من الغارات خلال الليل، واصلت إسرائيل استهداف المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كرمانشاه وهمدان وقصر شيرين وكنغاور، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تابعة للدولة.

أفادت إحصاءات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام إيرانية تابعة للدولة بمقتل وإصابة العشرات في الغارات التي استهدفت العاصمة طهران أيضًا ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن عدد القتلى.

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