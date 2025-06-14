ليلة صعبة.. عمرو أديب: الضربات الإيرانية قوية وترعب تل أبيب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن خسائر إسرائيل من الحرب مع إيران سوف تكون مهولة، موضحًا أن الصواريخ تصل وتضرب بقوة دون التفرقة بين مدني وحربي.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية”، الذي يعرض على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الضربات الإيرانية قوية ولها تأثير على تل أبيب بصورة كبيرة.

وأشار عمرو أديب إلى أن المواطن الإسرائيلي يعيش في رعب الآن لأن صواريخ إيران تخطت كل الحواجز وسقطت في تل أبيب.

وقال الإعلامي عمرو أديب، أن هناك اختراقًا واضحًا داخل الأراضي الإيرانية، مع وجود صور للكوماندوز الإسرائيليين وهم ينفذون عمليات اغتيال للقادة العسكريين والعلماء الإيرانيين على بعد مسافات صفرية، قائلا: بدأ الرد الايراني واحنا قدام ليلة صعبة وفيه صواريخ وصلت تل أبيب.