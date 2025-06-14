متخصص: إيران تعاني من اختراق أمني منذ سنوات

أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ العلوم الإيرانية بجامعة عين شمس، أن الفكر العقائدي لا يزال يحكم العقلية السياسية في إيران، موضحًا أن طهران تؤمن بمبدأ "الوعد الصادق" وخروج المهدي المنتظر لتحقيق النصر، وهو ما يعكس الفكرة المقدسة التي تتحكم في الحروب داخل الشرق الأوسط.

وقال لاشين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن إيران تعاني من اختراق أمني منذ سنوات، حيث تنشط عدة أجهزة استخباراتية داخل أراضيها، وكل منها تابع لمؤسسات مختلفة داخل الدولة.

جهاز الاستخبارات الإيراني

أوضح أن من يدير جهاز الاستخبارات الإيراني يكون عادة من خلفية دينية، وليس لديه تأهيل عسكري أو سياسي أو معلوماتي، مشيرًا إلى أن هذا أحد أسباب ضعف الأداء الأمني، خاصة في ظل وجود اختراق جغرافي كبير داخل البلاد.

وأشار أستاذ العلوم الإيرانية إلى أن طهران تتهم الموساد الإسرائيلي بالتعاون مع منظمات متطرفة على أراضيها، مؤكدًا أن إيران دولة متعددة الأقليات، وهو ما يزيد من هشاشتها الأمنية.

وفي تعليقه على الهجمات المتبادلة، أكد لاشين أن الاستهداف الإيراني الأخير تجاه تل أبيب اتسم بالعشوائية، بعكس الضربات الجوية الإسرائيلية التي تميزت بالدقة والتخطيط المحكم داخل الأراضي الإيرانية.