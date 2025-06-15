دبلوماسي سابق: موجات من الهجمات الإيرانية طالت أهداف مؤثرة في إسرائيل

كشف السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية الأسبق، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرا إلى أن هناك موجات من الهجمات الإيرانية طالت أهداف مؤثرة في إسرائيل.



وأضاف فوزي العشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن المنطقة على شفا تغير كبير إما أن تزاح آخر عقبة في وجه الهيمنة الإسرائيلية وهي القوة الإيرانية بعد أن تم بتر أو شل أذرعها.

وتابع السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن طهران تسترد توازنها بسرعة وتنفذ تهديداتها بضرب العمق الإسرائيلي والقواعد والمنشآت الأمريكية، وتتجه الشواهد الأولى بقوة للاحتمال الأول.