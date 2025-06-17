هشام الحلبي: كان يجب على إيران قصف المطارات العسكرية في إسرائيل

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجة، أن هناك علامات استفهام على عدم ضرب إيران المطارات العسكرية في إسرائيل.



وأضاف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كان يجب علي إيران قصف المطارات العسكرية في إسرائيل، متابعا أن إسرائيل لديها عدة مستويات من أنظمة الدفاع الجوي.

وتابع اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجة، أن إسرائيل ليس لديها مشاكل فى صواريخ الدفاع الجوي وتحصل على ما تريده من أمريكا.

