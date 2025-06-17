الطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع قانون الإيجار القديم.

وأكد الفيومي أن الفترة البينية لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر أصبحت 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.



وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إلى أن الشقق السكنية المغلقة لمدة تزيد عن سنة واحدة سيكون مصيرها الطرد موضحا أنه سيتم تنفيذ ذلك عن طريق قاضي الأمور الوقتية فور إقرار القانون.



أوضح الفيومي أن الوحدات السكنية ستصنف إلى متميز ومتوسط وشعبي وسيتم تحديد القيمة الإيجارية لكل فئة عن طريق المحافظين.



وأضاف الفيومي أن الإيجار في الأماكن السكنية سيزداد ليصبح 20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة، فستكون الزيادة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 250 جنيها.

أعلن الفيومي أنه سيتم توفير مساكن لكل الحالات المستحقة وسيتم إطلاق منصة إلكترونية فور صدور القانون، حيث يمكن للمواطنين التقديم من خلالها وسيقوم المواطن بتقديم إقرار يلتزم فيه بتسليم الشقة القديمة بمجرد استلام الشقة الجديدة، مع إمكانية الحصول على شقق إيجار أو تمليك حسب رغبته، وذلك بشروط ميسرة ونظام خاص.