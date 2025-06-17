مستقبل وطن: جهود الدولة في الإسكان تعكس إرادة سياسية ورؤية استراتيجية شاملة

​​​​​ثمّن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية يعكس إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية تهدف إلى توفير سكن كريم وآمن للمواطن المصري في مختلف المحافظات.

وأشار ”عبد السميع“ في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن تنفيذ 158 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2023/2024 باستثمارات بلغت نحو 152 مليار جنيه، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُعد إنجازًا كبيرًا في مسيرة البناء والتعمير التي تنتهجها الدولة، ويؤكد أن ملف الإسكان أصبح أحد أعمدة التنمية الشاملة التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن تصدُّر الإسكان الاقتصادي للمشهد بعدد 70.7 ألف وحدة يعكس اهتمام الدولة بالفئات محدودة الدخل، والعمل على تلبية احتياجاتهم الحقيقية في السكن، في ظل ارتفاع أسعار العقارات، وهو ما يعزز من شعور المواطن بالأمان الاجتماعي ويقلل من الفجوة السكنية التي كانت قائمة لعقود مضت.

وأضاف أن تنفيذ 266.9 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، إلى جانب 63.5 ألف وحدة بمشروع "سكن مصر"، يعكس تنوع البرامج الإسكانية التي تستهدف شرائح متعددة من المجتمع، سواء الشباب أو محدودي ومتوسطي الدخل، ويجسّد نجاح الدولة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مراحل التنفيذ الفعلي والتسليم للمواطنين.

وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن محافظة البحر الأحمر تشهد بدورها طفرة عمرانية واضحة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع الأقاليم، لافتًا إلى أن مثل هذه المشروعات تسهم في خلق فرص عمل، وتنشيط القطاع العقاري، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، خاصة في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة.

وشدد هاني عبد السميع على أن حزب «مستقبل وطن» يولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة جهود الدولة في هذا الملف المحوري، ويؤمن بأن استمرار هذه الإنجازات يرسّخ من قدرة الدولة على مواجهة التحديات السكانية، ويؤسس لجمهورية جديدة تقوم على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، متوجهًا بالشكر والتقدير للقيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة المعنية التي تواصل الليل بالنهار لتحقيق حلم المواطن في سكن ملائم وحياة كريمة.