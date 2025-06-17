مستقبل وطن: التدريب والتأهيل اللازم ضرورة للمشاركة بفاعلية في الاستحقاقات الانتخابية

نظمت أمانة العمال المركزية بحزب "مستقبل وطن"، برئاسة رابح عسل، البرنامج التدريبي الأول، تحت عنوان "إدارة الحملات الانتخابية"، وناقشت التسويق السياسي وأساليب الدعاية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع أمانتي التدريب والتثقيف والإعلام المركزية، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

وبدوره كشف أمين العمال المركزي رابح عسل، عن أهمية الحصول على التدريب والتأهيل اللازم للمشاركة بفاعلية وكفاءة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لافتًا إلى أن البرنامج التدريبي يأتي بالتنسيق مع أمانتي التدريب والتثقيف والإعلام المركزيتين، مشيرًا إلى فترة البرنامج التدريبي أسبوعين.

من جانبه، استعرض الدكتور أشرف جلال، مفاهيم واستراتيجيات التسويق السياسي، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو الإسهام في تعظيم مكانة الحزب عبر تفعيل قدرات ومهارات المشاركين والمشاركات في فهم وتطبيق أساسيات التسويق السياسي وإعداد الحملات الانتخابية بكفاءة وفاعلية.

وشهد البرنامج التدريبي نقاشًًا وتفاعلًا بين أعضاء هيئة مكتب الأمانة والمحاضر حول أهمية البرنامج التدريبي ومدى الاستفادة منه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف جلال، عميد كلية الإعلام جامعة السويس، وأمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف المركزية، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال المركزية.