المستشار محمود فوزي: مستقبل وطن لم يعد مجرد حزب بل مدرسة سياسية

أثنى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تنظيم حزب مستقبل وطن لمؤتمر شباب الدلتا، واختيار محافظة الإسكندرية لانعقاده، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن لم يعد مجرد حزب، بل مدرسة سياسية تُخرج كوادر قادرة على قيادة الوطن.

وأطلق حزب مستقبل وطن، النسخة الثانية من فعاليات مؤتمر شباب الدلتا، في محافظة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 20 ألف شاب وشابة من مختلف محافظات الدلتا على ارض ستاد الإسكندرية الدولي، والذي تنظمه أمانة الشباب المركزية بالحزب.

مؤتمر شباب الدلتا

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، والنائب علاء عابد، والنائب حسام الخولي، نواب رئيس الحزب، وأحمد حسام عوض أمين الشباب المركزي، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فضلا عن مشاركة عدد من قيادات الأمانة المركزية والأمناء المساعدين للأمين العام، وأمناء الأمانات النوعية المركزية وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية للحزب، وأعضاء مجلسي النواب الشيوخ وأمانات محافظات الدلتا كافة.

مشاركة واسعة بمؤتمر شباب الدلتا

وفي كلمته، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن رؤية الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر الشباب أساس المشروع الوطني، وشركاء في خطط التنمية.

من جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الشعب المصري، وفي مقدمته شبابه الواعي، مصطف خلف القيادة السياسية، معتبرا أن الموقف المصري من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها ما يحدث في غزة، يُعد موقفًا حكيمًا ورشيدًا يبعث على الفخر والاعتزاز.