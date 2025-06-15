بمشاركة 20 ألف شاب .. «مستقبل وطن» يطلق مؤتمر شباب الدلتا .. صور

أطلق حزب مستقبل وطن، النسخة الثانية من فعاليات مؤتمر شباب الدلتا، في محافظة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 20 ألف شاب وشابة من مختلف محافظات الدلتا على ارض ستاد الإسكندرية الدولي، والذي تنظمه أمانة الشباب المركزية بالحزب.

مؤتمر شباب الدلتا

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، والنائب علاء عابد، والنائب حسام الخولي، نواب رئيس الحزب، وأحمد حسام عوض أمين الشباب المركزي، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فضلا عن مشاركة عدد من قيادات الأمانة المركزية والأمناء المساعدين للأمين العام، وأمناء الأمانات النوعية المركزية وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية للحزب، وأعضاء مجلسي النواب الشيوخ وأمانات محافظات الدلتا كافة.

وفي كلمته، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن رؤية الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر الشباب أساس المشروع الوطني، وشركاء في خطط التنمية.

من جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الشعب المصري، وفي مقدمته شبابه الواعي، مصطف خلف القيادة السياسية، معتبرا أن الموقف المصري من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها ما يحدث في غزة، يُعد موقفًا حكيمًا ورشيدًا يبعث على الفخر والاعتزاز.

وبدوره، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية حريصة على فتح آفاق واسعة أمام الشباب، إيمانًا منها بأن البناء الحقيقي ي

بدأ بالوعي، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة تضع الشباب في مقدمة أولوياتها باعتبارهم القوة المحركة للمستقبل.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدور البارز الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في خدمة المجتمع، وجهوده المستمرة لتنمية قدرات الشباب في مختلف المجالات.

كما أثنى المستشار محمود فوزي، على تنظيم حزب مستقبل وطن لمؤتمر شباب الدلتا، واختيار محافظة الإسكندرية لانعقاده، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن لم يعد مجرد حزب، بل مدرسة سياسية تُخرج كوادر قادرة على قيادة الوطن.

استعرض أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي بالحزب، تشكيلات أمانات الشباب في مختلف المحافظات والوحدات الحزبية، مؤكدًا جاهزية الأمانة واستعدادها الكامل للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

توصيات مؤتمر شباب الدلتا

وأعلن الأمين العام عن مجموعة من التوصيات في ختام المؤتمر، وهي:

١- تدشين "مركز الدراسات الاستراتيجية للحزب" بهدف تعزيز جهود التوعية المجتمعية.

٢-إعادة ترميم 500 منزل بمحافظات الدلتا.

٣-التبرع بـ15 سريرًا لمستشفيات ومستشفى 57357 ومستشفى مجدي يعقوب ومستشفى الناس.

٤-تقديم 50 ألف منحة مجانية للشباب في محافظات دلتا مصر.

٥-تقديم كافة أوجة الدعم لمجموعة من دور الأيتام في كافة محافظات الدلتا .

٦- تنظيم حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من الأسبوع المقبل.