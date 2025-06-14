أحمد عبد الجواد: نرد جميل السيسي بالعمل والولاء

أعرب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، عن سعادته بأن تكون أول مشاركة له في فعالية جماهيرية بعد تعافيه من وعكة صحية، وسط أمانة الشباب المركزية وأمانات الشباب الجغرافية للحزب، مؤكدًا أن تلك اللحظة تمثل له قيمة خاصة ودافعًا جديدًا لمواصلة العمل.

مستقبل وطن طاقة متجددة

وقال عبد الجواد، خلال كلمته في مؤتمر شباب الدلتا الذي ينظمه الحزب باستاد الإسكندرية، إن شباب مستقبل وطن هم طاقة متجددة تدفع الحزب إلى الأمام، وتعكس مدى قوة وانتشار هيكله التنظيمي في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف: "وجودنا هنا اليوم رسالة حب وولاء للدولة المصرية، وللقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي غرس فينا القدوة والمبادئ، وعلمنا أن الشرف والانتماء والعمل الجاد هم مفاتيح بناء الوطن".

دعم وتمكين الشباب

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن ما يقدمه الحزب من دعم وتمكين للشباب ما هو إلا امتداد لرؤية الدولة التي تضع الشباب في صدارة المشهد الوطني. وتابع: "ما نفعله اليوم هو أقل ما يمكن أن نقدمه للرئيس السيسي، الذي منحنا مثالًا يحتذى في القيادة الوطنية والتفاني في خدمة الوطن، ونحن نبادله هذه المحبة بالولاء والاصطفاف والعمل الجاد".

ووجّه عبد الجواد الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وللفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، على حضورهم المؤتمر، مؤكدًا أن هذا الدعم من قيادات الدولة والحزب يعزز ثقة الشباب في مستقبلهم.

واختتم كلمته قائلًا: “شباب مستقبل وطن يدرك حجم التحديات التي تمر بها مصر والمنطقة، لكننا لسنا خائفين، لأن مصر محفوظة، ولأنها تمتلك مؤسسات قوية، وجيشًا وشرطة وشعبًا واعيًا يقف خلف القيادة السياسية. والرئيس السيسي يثبت يومًا بعد يوم أنه يملك رؤية استباقية ثاقبة، ونحن جميعًا خلفه، نردد من هنا من الإسكندرية: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر”.