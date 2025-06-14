قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسطورة الزمالك: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية.. وهذه أوراقه الرابحة أمام ميسي
سمير فرج: ما يجري بين إسرائيل وإيران الآن بمثابة حرب حقيقية
سوق المستعمل.. نيسان صني أوتوماتيك 2024 بهذا السعر
امتحانات الثانوية الأزهرية .. طلاب الأدبي يستعدون اليوم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية
كمين معقد لكتائب القسام في خان يونس يسفر عن قتـ.ـلى وجرحى في صفوف الاحتلال
طارق يحيى: زيزو ورقة رابحة أمام إنتر ميامي.. وهذه نصيحتي للجهاز الفني للأهلي
وزارة النفط الإيرانية تعلن إصابة خزانين للوقود في طهران بضربات إسرائيلية
وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس مستقبل وطن: شباب مصر المؤمن بوطنه قوة لا تُهزم

رئيس حزب مستقبل وطن
رئيس حزب مستقبل وطن
فريدة محمد

في لقاء جماهيري حاشد بمدينة الإسكندرية، وجّه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، كلمة  إلى شباب الحزب، شدّد خلالها على أن الشباب المصري هو العمود الفقري للدولة الحديثة، وأن وعيهم هو السلاح الأقوى في مواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف استقرار الوطن.

مؤتمر مستقبل وطن شباب الدلتا 

وقال "عبد الرازق"  في مستهل كلمته أن  الإسكندرية، التي جمعت على أرضها الحضارات وتوارثت النور والمعرفة، أتحدث إليكم لا فقط كرئيس لحزب مستقبل وطن، بل كأخ مؤمن بقدراتكم، ومتيقن أنكم طاقة هذا الوطن التي لا تنضب، وأنكم النور الذي يبدد ظلمة التحديات.

وأضاف أن الإسكندرية بما تحمله من رمزية تاريخية وثقافية، تحتضن اليوم نخبة من شباب الحزب الذين يجمعون بين الحب العميق للوطن والوعي الناضج بقضاياه، وهو الوعي الذي تعتمد عليه الدولة لمواجهة الحملات العدائية والشائعات المغرضة.

الشباب في قلب المشروع الوطني

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، قائلًا:
"أنتم في قلب المشروع الوطني، وأنتم أولويتنا. حزب مستقبل وطن لم يكن مجرد كيان سياسي، بل منصة حقيقية لتمكين الشباب، وبيت مفتوح لطموحاتهم، يعمل من أجلكم ويستثمر فيكم ويفتح أمامكم مسارات الفعل والتأثير."

وفي رسالته المباشرة إلى الشباب، شدد " عبد الرازق " على أن المعركة في هذه المرحلة هي معركة وعي، الذى اصبح سلاحا استراتيجيًا ، به تُحمى الأوطان
و مسئوليتكم اليوم أن تميزوا بين الحقيقة والزيف، وأن تكونوا الحائط الذي ترتد عليه محاولات زعزعة الاستقرار، وأن ترفعوا راية الوعي في كل محفل وميدان.

كما أكد  " عبد الرازق "أن مصر، بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة، تستحق جيلًا يواصل مسيرة البناء ويحمي ثوابتها، مشيرًا إلى أن "مصر تنتظر منكم أن ترفعوا رايتها عالية، وتسيروا على درب الرواد الذين سبقوكم، و  أن تكونوا بناة حقيقيين، سفراء للوعي، حماة للحقيقة، وحراسًا لقيم الدولة.

واختتم " عبد الرازق"  كلمته بالتأكيد على أن كل مبادرة أطلقها الحزب – من التدريب والتأهيل إلى دعم ريادة الأعمال والعمل المجتمعي – انطلقت من إيمان حقيقي بأن الشباب هم الأساس والهدف معًا، قائلاً: "أنتم الأمل، أنتم القادة، أنتم من سيُكمل المسيرة. شباب مصر المؤمن بوطنه هو القوة التي لا تُهزم."

مستقبل وطن رئيس حزب مستقبل وطن الشيوخ مؤتمر شباب الدلتا البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا يصلي العشية في كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين

نقابة المحامين

3 قرارات لاجتماع مجلس المحامين للاستعداد لعقد الجمعية العمومية الطارئة

جانب من الفاعليات

ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد