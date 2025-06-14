رئيس مستقبل وطن: شباب مصر المؤمن بوطنه قوة لا تُهزم

في لقاء جماهيري حاشد بمدينة الإسكندرية، وجّه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، كلمة إلى شباب الحزب، شدّد خلالها على أن الشباب المصري هو العمود الفقري للدولة الحديثة، وأن وعيهم هو السلاح الأقوى في مواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف استقرار الوطن.

مؤتمر مستقبل وطن شباب الدلتا

وقال "عبد الرازق" في مستهل كلمته أن الإسكندرية، التي جمعت على أرضها الحضارات وتوارثت النور والمعرفة، أتحدث إليكم لا فقط كرئيس لحزب مستقبل وطن، بل كأخ مؤمن بقدراتكم، ومتيقن أنكم طاقة هذا الوطن التي لا تنضب، وأنكم النور الذي يبدد ظلمة التحديات.

وأضاف أن الإسكندرية بما تحمله من رمزية تاريخية وثقافية، تحتضن اليوم نخبة من شباب الحزب الذين يجمعون بين الحب العميق للوطن والوعي الناضج بقضاياه، وهو الوعي الذي تعتمد عليه الدولة لمواجهة الحملات العدائية والشائعات المغرضة.

الشباب في قلب المشروع الوطني

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بالشباب، قائلًا:

"أنتم في قلب المشروع الوطني، وأنتم أولويتنا. حزب مستقبل وطن لم يكن مجرد كيان سياسي، بل منصة حقيقية لتمكين الشباب، وبيت مفتوح لطموحاتهم، يعمل من أجلكم ويستثمر فيكم ويفتح أمامكم مسارات الفعل والتأثير."

وفي رسالته المباشرة إلى الشباب، شدد " عبد الرازق " على أن المعركة في هذه المرحلة هي معركة وعي، الذى اصبح سلاحا استراتيجيًا ، به تُحمى الأوطان

و مسئوليتكم اليوم أن تميزوا بين الحقيقة والزيف، وأن تكونوا الحائط الذي ترتد عليه محاولات زعزعة الاستقرار، وأن ترفعوا راية الوعي في كل محفل وميدان.

كما أكد " عبد الرازق "أن مصر، بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة، تستحق جيلًا يواصل مسيرة البناء ويحمي ثوابتها، مشيرًا إلى أن "مصر تنتظر منكم أن ترفعوا رايتها عالية، وتسيروا على درب الرواد الذين سبقوكم، و أن تكونوا بناة حقيقيين، سفراء للوعي، حماة للحقيقة، وحراسًا لقيم الدولة.

واختتم " عبد الرازق" كلمته بالتأكيد على أن كل مبادرة أطلقها الحزب – من التدريب والتأهيل إلى دعم ريادة الأعمال والعمل المجتمعي – انطلقت من إيمان حقيقي بأن الشباب هم الأساس والهدف معًا، قائلاً: "أنتم الأمل، أنتم القادة، أنتم من سيُكمل المسيرة. شباب مصر المؤمن بوطنه هو القوة التي لا تُهزم."