ترميم 500 منزل ودعم للأسر الأولى بالرعاية .. مستقبل وطن يعلن مخرجات مؤتمر شباب الدلتا

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، عن مخرجات مؤتمر شباب الدلتا، الذي نظمه الحزب بمحافظة الإسكندرية بمشاركة واسعة من شباب محافظات الوجه البحري.

مخرجات مؤتمر شباب الدلتا

وشملت المخرجات إعادة ترميم نحو 500 منزل في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الدلتا، في إطار جهود الحزب لتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة.

كما شملت المخرجات التبرع بـ15 سريرًا طبيًا، بواقع 5 أسرة لكل من مستشفى 57357، ومؤسسة مجدي يعقوب، ومستشفى الناس، دعمًا للقطاع الصحي والمستشفيات التي تخدم فئات المجتمع الأشد احتياجًا.

وشملت كذلك توزيع 50 ألف منحة تدريب مجانية للشباب المشاركين في المؤتمر من محافظات الدلتا، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتعزيز قدراتهم المهنية.

إضافة إلى ذلك، سيتم اختيار دار أيتام في كل محافظة لتقديم دعم مادي ومعنوي شامل لها، ضمن خطة الحزب لتعزيز الحماية الاجتماعية.

حملات موسعة للتبرع بالدم

وتزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، أعلن عبد الجواد عن إطلاق حملات موسعة للتبرع بالدم في مختلف المحافظات، بدءًا من الأسبوع المقبل، تحت إشراف أمانة الشباب المركزية بالحزب.

وأكد أن تنفيذ هذه المخرجات سيتم بمتابعة دقيقة من أمانة الشباب المركزية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر المجتمعي المستهدف.