دكة بدلاء قوية للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، في مباراة مرتقبة تُقام فجر الأحد على ملعب “هارد روك” بمدينة ميامي بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.





التشكيل الأساسي للنادي الأهلي:





أعلن المدير الفني للفريق عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به اللقاء، وجاء كالتالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – تريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.









ويعتمد الأهلي في هذه المواجهة على مزيج من العناصر الدولية والمحلية، حيث يشكل تريزيجيه وإمام عاشور ثنائياً مميزاً في خط الوسط الهجومي، في حين يقود وسام أبو علي خط الهجوم أملاً في هز شباك الفريق الأمريكي.





دكة بدلاء قوية لدعم الفريق:





ضمّت قائمة البدلاء مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين الذين يمكنهم تغيير مجريات اللقاء حال مشاركتهم، وهم:





مصطفى شوبير – خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس – عمر كمال – يحيى عطية الله – أحمد رمضان بيكهام – أحمد رضا – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد سيد زيزو – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – جراديشار – مصطفى العش – محمد سيحا – مصطفى مخلوف – طاهر محمد طاهر.





مباراة مرتقبة في بداية مشوار مونديالي:





تُمثل هذه المواجهة أولى مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، وسط طموحات كبيرة من الجماهير الحمراء بتحقيق نتيجة إيجابية والانطلاق بقوة في البطولة العالمية. وتُعد هذه المباراة اختباراً حقيقياً لقوة الفريق أمام منافس يضم نجوماً عالميين، في مقدمتهم ليونيل ميسي، في حال مشاركته مع إنتر ميامي



