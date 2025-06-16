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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن : مبادرة "مصر معاكم" تعكس رؤية إنسانية واستثمارية لرعاية أبناء الشهداء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أشاد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، بمبادرة "مصر معاكم" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ورعاية الأبناء القُصَّر من شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في نهج الدولة المصرية تجاه التكريم الحقيقي والمستدام لأسر الشهداء، الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن.


وأكد الجمل، في بيان له اليوم، أن المبادرة التي تأتي تحت مظلة صندوق تكريم الشهداء والمصابين، تعكس رؤية متكاملة تراعي البُعد الإنساني والاقتصادي في آنٍ واحد، حيث تقوم على استثمار المبالغ المخصصة لصالح هؤلاء الأبناء، بما يحقق لهم عائدًا ماليًا طويل الأجل، يُسهم في تأمين مستقبلهم عند بلوغهم سن الرشد، وهو ما يعكس مدى حرص القيادة السياسية على صون كرامة أسر الشهداء وضمان حياة كريمة لأبنائهم.


وثمّن القيادي بحزب مستقبل وطن التنسيق الجاري بين الصندوق، والبنك المركزي المصري، وصندوق مصر السيادي، وشركة مصر لتأمينات الحياة، لتنفيذ المبادرة على أعلى مستوى من الحوكمة والكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على تحويل الوفاء إلى سياسات مستدامة.


وأضاف الجمل ، أن تصديق الرئيس كذلك على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى من القوات المسلحة المشاركين في العمليات الخاصة، إلى جانب الشهداء المدنيين الذين ساهموا في المجهود الحربي خلال الحروب السابقة، يُعد تأكيدًا جديدًا على أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين، وتظل ماضية في تكريمهم وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأسرهم.


ورحّب الجمل، بتوجيه الرئيس لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ ما يلزم لتحديد نسب الإعفاءات والتخفيضات من المنح الدراسية في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة، لصالح المستفيدين من الصندوق، بما يضمن توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء الشهداء.


واختتم ميشيل الجمل بيانه مؤكدًا أن الشعب المصري كله يعتز بتضحيات أبنائه الأبطال، وأن هذه المبادرة تعد رسالة امتنان متجددة من الدولة لكل من قدّم حياته ليحيا الوطن في أمن واستقرار.

بمبادرة مصر معاكم حزب مستقبل وطن المهندس ميشيل الجمل الرئيس عبد الفتاح السيسي

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