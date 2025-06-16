نائب: الرئيس السيسي صمد أمام كل التحديات في ظل ظروف اقتصادية صعبة

أكد النائب سليمان وهدان، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026.



وقال خلال مناقشة مشروع الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن "المواطن لا يحتاج منا أرقام، بل يحتاج أن نبعث رسالة طمأنينة للشعب المصري"، مضيفًا "نقول إن الشعب المصري وقواته المسلحة ورجال شرطته وكنيسته وأزهره كلنا في خندق واحد نتحدى للمستقبل ونعمل للسلام من أجل اقتصاد عظيم لدولة عظيمة وراء قائد صمد أمام كافة التحديات".



وتابع وهدان "الرئيس صمد أمام كل التحديات في ظل ظروف اقتصادية صعبة"، واستطرد "أريد توجيه رسالة طمأنينة للشعب المصري، واختتم "أي فرد يتخاذل في مقام الخائن".