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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بسمة جميل: مبادرة مصر معاكم رسالة عرفان وتجسيد لتقدير وإنصاف أسر الشهداء

بسمة جميل
بسمة جميل
حسن رضوان

أشادت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، بمبادرة "مصر معاكم" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح الأبناء القُصَّر من شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل خطوة غير مسبوقة في مسار الدولة نحو الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والوطنية تجاه أسر من قدّموا حياتهم دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.


وأكدت جميل، في بيان اليوم، أن المبادرة تضع أساسا جديدة للتكريم الفعلي، من خلال آلية استثمارية تحفظ حقوق الأبناء القصر وتضمن لهم عائداً اقتصادياً ملموساً عند بلوغهم سن الرشد، بما يوفر لهم حياة مستقرة تحفظ كرامتهم وتفتح أمامهم آفاق المستقبل، مضيفة أن مشاركة البنك المركزي، وصندوق مصر السيادي، وشركة مصر لتأمينات الحياة، في تنفيذ المبادرة يؤكد أنها مبنية على أسس علمية واقتصادية مدروسة تحقق أهدافها بعناية وكفاءة.


وأوضحت جميل، أن المبادرة تعكس إيمان الدولة العميق بقيمة التضحية التي قدمها شهداء مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، مؤكدة أن مصر لا تنسى من ضحوا من أجل أن تبقى رايتها مرفوعة، بل تسعى بكل قوة إلى رد الجميل لأسرهم وتأمين مستقبل أبنائهم.

وثمنت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، قرار الرئيس بضم الشهداء والمصابين من العسكريين المشاركين في العمليات الخاصة، بالإضافة إلى الشهداء المدنيين الذين شاركوا في المجهود الحربي في الحروب الماضية، إلى مظلة الصندوق، وهو ما يعكس عدالة الرؤية وشمولية التقدير لكل من خدم الوطن في أوقات الشدة.


ورحّبت جميل، بتوجيهات القيادة السياسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع آليات محددة لتطبيق نسب الإعفاءات والتخفيضات في الجامعات والمعاهد المختلفة لأبناء المستفيدين من الصندوق، مؤكدة أن دعم المسار التعليمي لأبناء الشهداء هو استثمار في المستقبل، ويُسهم في بناء جيل وطني واعٍ.


وأكدت أن مبادرة "مصر معاكم" تمثل رسالة عرفان حقيقية من الدولة المصرية لأسر الشهداء، وتجسيدًا ملموساً لقيم التقدير والتكريم والإنصاف، التي باتت ركيزة أساسية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة.

بمبادرة مصر معاكم بسمة جميل محافظة سوهاج حزب الشعب الجمهوري أسر الشهداء

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