صوت مصر: مبادرة "مصر معاكم" تجسد حرص القيادة السياسية على الوفاء لأبناء الوطن

أشاد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر عضو تحالف الأحزاب المصرية، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات صندوق تكريم الشهداء والمصابين، والذي يجسد حرص القيادة السياسية العميق والدائم على الوفاء لدماء أبناء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار مصر.

وأوضح سليمان في بيان له أن تصديق الرئيس على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" يمثل نقلة نوعية في رعاية أسر الشهداء، لاسيما الأبناء القُصّر، حيث تضمن المبادرة مستقبلاً آمناً لهم عبر استثمار مخصصاتهم المالية بعائد مستدام يحقق لهم الاستقلال والدعم عند بلوغهم سن الرشد، كما أن توجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الصندوق لتشمل شهداء العمليات الخاصة والمجهود الحربي في الحروب السابقة، تؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين قدموا أعظم صور البطولة والفداء.

وأضاف الدكتور نصر سليمان: " ولا يقل أهمية عن ذلك توجيه السيد الرئيس لوزارة التعليم العالي بتوفير منح وتخفيضات تعليمية للمستفيدين من الصندوق، وهو ما يعكس رؤية شاملة تُقدر التضحيات وتُترجمها إلى دعم فعلي في مجالات التعليم والمعيشة، ونحن كحزب سياسي، ندعو جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف خلف هذا النهج الإنساني والوطني الراقي، ونؤكد أن اهتمام الدولة بأسر الشهداء ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل هو تجسيد لمعاني الانتماء والوفاء، وهو ما يعزز تماسك المجتمع وثقته في قيادته"