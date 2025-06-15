برلمانية: "مصر معاكم" خطوة غير مسبوقة لتأمين مستقبل أبناء الشهداء

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة "مصر معاكم" يمثل خطوة استثنائية وغير مسبوقة على صعيد العدالة الاجتماعية ووفاء الدولة المصرية لأسر الشهداء والضحايا، خاصة من الأبناء القُصّر الذين فقدوا أحد ذويهم أثناء تأدية الواجب الوطني.

وقالت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ما يميز هذه المبادرة أنها تتجاوز الدعم التقليدي نحو مفهوم الحماية المستدامة، من خلال استثمار الأموال المخصصة لها لصالح الأبناء القُصّر، بما يحقق لهم عائدًا ماليًا تراكميًا يُصرف عند بلوغهم سن الرشد، مما يتيح لهم بدء حياة مستقلة بكرامة وفرص عادلة.

وأوضحت النائبة أن تنسيق الجهود بين البنك المركزي، وصندوق مصر السيادي، وشركة مصر لتأمينات الحياة، لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن من الاستثمارات، يعكس مدى الحرص الرئاسي على أن تكون المبادرة ذات أثر حقيقي ومستدام، وليس مجرد إجراء رمزي أو وقتي.

وأضافت متى أن المبادرة تعكس فلسفة قيادة سياسية مسؤولة تدرك أهمية الدعم طويل الأجل، خاصة لفئة دفعت الثمن الأغلى دفاعًا عن الوطن، مشيرة إلى أن الأبناء القُصّر يمثلون المستقبل، ومثل هذه المبادرات تضمن لهم بداية آمنة وسندًا ماليًا يساعدهم على بناء حياة مستقرة ومُنتجة.

وشددت عضو مجلس النواب على أن "مصر معاكم" تمثل نموذجًا يحتذى في الرعاية المتكاملة والوفاء بحقوق من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، مؤكدة أن البرلمان داعم بشكل كامل للمبادرات الرئاسية التي تضع المواطن في قلب السياسات العامة.

واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أن المبادرة تجسد ثقة المواطن في دولته، وتعزز الروح الوطنية، وتبعث برسالة قوية مفادها: أن دماء الشهداء لا تُنسى، وأن أبناءهم في أعين الدولة دومًا.