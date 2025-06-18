وزير الخارجية العراقي يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب

كشفت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين دعا إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

الأعمال الإرهابية

وكان وقع انفجار في محافظة أربيل شمال العراق ولم يتضح بعد أسباب الحادث الانفجاري في الدولة العراقية.

وتتعرّض الدولة العراقية لبعض الأعمال الإرهابية من وقت لآخر لوجود بعض التنظيمات الإرهابية بها، والتي كان يحاربها العالم معا وهو تنظيم داعش الإرهابي.

ويذكر أنه رفض رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استخدام إسرائيل للأجواء العراقية في توجيه ضربات عسكرية جوية للجارة الإيرانية.

وأدان السوداني الاعتداء الإسرائيلي على الدولة الإيرانية واصفه بالاختراق الكبير للقانون الدولي، وانتهاك سيادة الدولة الإيرانية وطالب السوداني بالتهدئة بين الطرفين واحتواء الصراع بالمنطقة عبر المفاوضات.