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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصاعد التوترات الإقليمية.. العراق يشدد على حماية أجوائه ويكثف جهوده الدبلوماسية

العراق
العراق
البهى عمرو

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن الحكومة العراقية أكدت التزام الولايات المتحدة بحماية الأجواء العراقية من أي اختراقات أجنبية، خصوصا تلك التي تنفذها مقاتلات إسرائيلية تستهدف مواقع في دول الجوار عبر المجال الجوي العراقي، وجاء هذا التأكيد خلال لقاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث شدد الجانب الأمريكي على التزام واشنطن بالإطار الاستراتيجي مع العراق، وضمان أمن وسيادة الأجواء العراقية في ظل التصعيد الإقليمي المستمر.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الحكومة العراقية كثفت من تحركاتها الدبلوماسية لمنع توسع رقعة الصراع الإقليمي أو انجرار العراق إليه، حيث صدرت توجيهات مباشرة لوزير الخارجية لبذل مزيد من الجهود مع الأطراف الدولية والإقليمية، كما جاءت تصريحات لافتة من وزير الخارجية الفرنسي تدعو إلى ضرورة كبح جماح التوتر ومنع أي طرف من تأجيج الأوضاع في المنطقة.

وتابعت أن الأيام الماضية شهدت تصعيدا أمنيا على الحدود العراقية، خصوصا الغربية والجنوبية، مع سقوط شظايا صواريخ مجهولة المصدر تسببت بأضرار مادية وحالة من الهلع بين المدنيين، وأعلنت وزارة الدفاع خفض حالة الإنذار القصوى في بغداد بعد إعادة فتح المنطقة الخضراء، إلا أن القوات الأمنية تواصل حال الاستنفار وتنشر منظومات دفاع جوي قرب الحدود مع إيران وفي محافظات جنوبية مثل ميسان، حمايةً للمنشآت النفطية.

الحكومة العراقية بغداد الولايات المتحدة المجال الجوي العراقي محمد شياع السوداني

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