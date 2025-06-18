زياد بهاء الدين: لا يجب تحميل الأزمات العالمية كل مشكلات الاقتصاد المصري|فيديو

قال الدكتور زياد بهاء الدين، المفكر الاقتصادي ومستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن الأزمات العالمية حتمًا تؤثر على الاقتصاد المصرى.

وأضاف زياد بهاء الدين، خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أنه يجب ألّا تُنسب كل المشكلات في الاقتصاد المصرى إلى الأزمات التي تحدث عالميًا.

النظام الاشتراكي

وتابع مستشار رئيس الوزراء الأسبق: مصر تاريخيًا لم تطبق النظام الاشتراكي بالشكل الحرفي، وقد تمتعت الدولة بقدر من المرونة خلال السنوات الماضية في تجربة النظم المختلفة للاقتصاد.

وأكد زياد بهاء الدين أن خلال السنوات العشر الماضية زاد دور الدولة في الاقتصاد المصري بشكل كبير للغاية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد أن الاقتصاد المصري قوي وأثبت قدرته على الصمود، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي لتأمين سداد التزامات مصر في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة لديها احتياطيًا، والدولة ملتزمة بالموازنة مع حرص الحكومة على الانضباط المالي، ولديها احتياطي مالي للطوارئ.