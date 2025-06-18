مدبولي: الاقتصاد المصري قادر على الصمود .. ونسدد التزاماتنا بانتظام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ بداية ازمة كورونا وحتى الآن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والصلابة .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الاقتصاد المصري استطاع أن يمر بأزمات كثيرة ".



وتابع :" الاقتصاد المصري قادر على الصمود لكن هذا الامر طبقا للمعطيات المتواجدة على الساحة الإقليمية والدولية الحالية ".



وأكمل مدبولي :" نحن امام تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيلي وقد يتصاعد إلى حرب إقليمية وهناك سيناريوهات عديدة من المحتمل حدوثها ".



ولفت :" نؤمن احتياجات الدولة المصرية ونسدد التزامات الدولة المصرية ولا مشكلة في هذا الامر".

وتابع مدبولي :" نتحدث مع محافظ البنك المركزي عن التزامات الدولة المصرية للعام المالي القادم ونحن نؤمن كيفية سداد هذه الالتزامات ولا مشاكل على الإطلاق".

