مفكر سياسي: التنافسية العالمية لجذب الاستثمارات عالميا مخيفة

قال الدكتور زياد بهاد الدين المفكر الاقتصادى مستشار رئيس الوزراء السابق أن التنافسية العالمية لجذب الاستثمارات عالميا مخيفة فى الوقت الحالى.

وأضاف زياد بهاء الدين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” أنه يجب على مصر الاقتداء بدول نفس حجم سكانها وحجم اقتصادها.

وتابع المفكر الاقتصادى، هامش النمو فى قطاع السياحة فى مصر كبير للغاية، مؤكدا أن قطاع السياحة فى الوقت الحالى اصبح لا يتأثر كثيرا بالأزمات العالمية.

مصطفى مدبولى

وكان قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الاقتصاد المصرى قوى وأثبت قدرته على الصمود،أنه تم التنسيق مع البنك المركزى لتأمين سداد التزامات مصر فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة لديها احتياطى والدولة ملتزمة بالموازنة مع حرص الحكومة على الانضباط المالى ولدينا احتياطى مالى للطوارئ.